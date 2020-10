W Hiszpanii stan zagrożenia i zapowiedź dalszych restrykcji

Na konferencji prasowej po posiedzeniu gabinetu szef hiszpańskiego rządu oświadczył, że sytuacja jest wyjątkowa, najpoważniejsza od pięćdziesięciu lat.

Wprowadzenie stanu zagrożenia oznacza, że we wszystkich regionach Hiszpanii poza Wyspami Kanaryjskimi obowiązywać będzie godzina policyjna.

Do tego, by stan zagrożenia mógł obowiązywać dłużej niż 15 dni niezbędna jest zgoda parlamentu. Premier chce, by zarządzenie pozostało w mocy do 9 maja.