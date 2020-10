Włochy: Nowe obostrzenia - zakaz grania w piłkę w parkach

Rozporządzenie nie zakazuje - jak pierwotnie zakładano - organizowania prywatnych zgromadzeń w domach, ale zawiera "zdecydowaną rekomendację", by unikać takich sytuacji. To efekt negocjacji ws. obostrzeń między rządem a lokalnymi władzami.

Rozporządzenie zakazuje też organizowania jakichkolwiek gier kontaktowych, których organizatorem nie jest stowarzyszenie sportowe będące w stanie zapewnić przestrzeganie zasad dystansu społecznego.

Oznacza to zakaz organizowania m.in. meczów piłkarskich we włoskich parkach, co jest popularną formą rozrywki we Włoszech.

W ubiegłym tygodniu rząd Conte wprowadził powszechny obowiązek noszenia masek we Włoszech.