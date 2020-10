Kuba wraca do normalności: Koniec kwarantanny w stolicy

Gubernator Hawany, Reinaldo Garcia Zapata oświadczył, że liczba wykrywanych w Hawanie zakażeń spadła do średnio 21 dziennie w ciągu ubiegłego tygodnia. Współczynnik reprodukcji wirusa (R0) spadł do poziomu 0,87 - co oznacza, że epidemia jest w odwrocie.

Kuba, po pierwszej fali epidemii, wróciła do normalnego funkcjonowania już wiosną, ale co pewien czas w kraju pojawiały się ogniska koronawirusa SARS-CoV-2, które jednak były szybko opanowywane.

Obecnie ognisko epidemii istnieje jeszcze w prowincji Ciego de Avila.

Władze Kuby przekonują, że źródłem sukcesu w walce z epidemią jest system darmowej, publicznej służby zdrowia i stosowanie ścisłej izolacji chorych i osób, z którymi się kontaktowały.