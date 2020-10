Piotr Zgorzelski zakażony koronawirusem

"Pracownikom służby zdrowia i inspekcji sanitarnej bardzo dziękuję za ich pracę, często na granicy ludzkiej wytrzymałości" - napisał polityk.

Otrzymałem pozytywny test na obecność koronawirusa. Czuję się dobrze. Przebywam w kwarantannie. Uważajcie na siebie i nie lekceważcie zagrożenia. Pracownikom służby zdrowia i inspekcji sanitarnej bardzo dziękuję za ich pracę, często na granicy ludzkiej wytrzymałości. — Piotr Zgorzelski (@PZgorzelskiP) October 5, 2020

Zgorzelski powiedział, że do poddania się testowi namówił go senator Jan Filip Libicki, który sam przeszedł zakażenie koronawirusem. Senatora zaniepokoiły objawy, które opisywał polityk PSL, a które sprowadzały się do uczucia lekkiego przeziębienia.