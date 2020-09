10,3 tys. testów w ciągu ostatniej doby. Najmniej od czerwca

Ich liczba waha się w zależności od dnia tygodnia. Od tygodni weekendowe i poniedziałkowe dane są najniższe w tygodniu, zarówno jeśli chodzi o liczbę wykonanych testów, jak i przyrost zakażeń. Jednak tak małej liczby wykonanych testów nie zanotowano od 29 czerwca, gdy oficjalnie poinformowano o wykonaniu 5,5 tys. testów. Także w przypadku tej liczby są wątpliwości, ponieważ tego dnia w opublikowanych statystykach liczba przebadanych próbek zwiększyła się w porównaniu do 28 czerwca o 5547, to liczba przebadanych osób skoczyła o... 7752.

Nie licząc 29 czerwca, mniej testów niż w ostatnią niedzielę przeprowadzono przed czterema miesiącami - 7856.

Kierowanie na testy tylko pacjentów z objawami (są wyjątki) zakłada nowa rządowa strategia walki z epidemią. Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny, podkreślał kilka dni temu, że „w związku z tym, że coraz więcej wiemy na temat wirusa, wiemy też, jak wyglądają testy, jaka jest czułość tych testów, w tej chwili większość krajów na świecie skłania się, żeby badać wyłącznie przypadki objawowe”. - Z różnych względów, przede wszystkim także przypadki objawowe są przypadkami, które szybciej, częściej roznoszą zakażenie - tłumaczył. - My mamy minimalizować ryzyko, nie da się ograniczyć ryzyka w całości - dodał szef GIS.

Nowy minister zdrowia Adam Niedzielski chce rozbudować sieć punktów testowania drive-thru (dziś jest ich 260, ma być 428, co najmniej jeden w powiecie) i wydłużyć godziny ich działania do co najmniej 4 godz. na dobę (dziś niektóre działają 2 godz.), a na testy wysyłać przede wszystkim pacjentów objawowych – z kaszlem, gorączką i dusznościami. Nadal jednak testowani będą jadący do sanatoriów, pensjonariusze domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz inne osoby z grup ryzyka.