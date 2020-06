Putin: Przechodzę regularne testy. Co 3-4 dni

- Jedna rzecz to wiedzieć o czymś z raportów. A druga sprawa to przyjść i przekonać się samemu - dodał Putin. - Zasadniczo zawsze działałem w ten sposób, bez względu na to, co się dzieje - tłumaczył. Zaznaczył, że przed wizytą w szpitalu konsultował się ze specjalistami, by znaleźć bezpieczny sposób na odwiedzenie placówki.

Jednocześnie prezydent Rosji podkreślił, że uważa ryzyko, które podjął, było uzasadnione. Przyznał, że doradcy próbowali go odwieść od pomysłu przyjazdu do „czerwonej strefy”.

Wcześniej Putin wyraził przekonanie, że Rosja poradzi sobie z konsekwencjami pandemii koronawirusa „z godnością i minimalnymi stratami”.

Według danych z 28 czerwca w Federacji Rosyjskiej potwierdzono zakażenie koronawirusem u 634 437 osób. Niemal 400 tys. wyzdrowiało. Z powodu Covid-19 zmarło dotąd 9073 chorych.