Znaleziono lek, który pomaga na COVID-19. "To wielki przełom"

W ramach programu "The recovery trial" w Wielkiej Brytanii trwają badania skuteczności istniejących leków w walce z chorobą wywołaną przez nowego koronawirusa SARS-CoV-2. Na Wyspach zmarło co najmniej 41,7 tys. osób zakażonych.

W czasie badań prowadzonych przez zespół z Uniwersytetu Oksfordzkiego ok. dwóm tysiącom pacjentów z koronawirusem podano deksametazon, a następnie porównano wyniki terapii czterech tysięcy chorych na COVID-19, którzy tego leku nie otrzymali.

Po zastosowaniu deksametazonu wśród pacjentów wymagających respiratorów ryzyko zgonu spadło z 40 do 28 proc., wśród pacjentów, którym trzeba było podawać tlen - z 25 do 20 proc.

- Deksametazon to jedyny jak do tej pory lek, którego stosowanie doprowadziło do zmniejszenia śmiertelności i to znaczącego. To wielki przełom - powiedział kierownik badań prof. Peter Horby.

Jeden z badaczy prof. Martin Landray ocenił, iż wyniki badań wskazują, że lek może uratować życie co ósmego pacjenta z COVID-19 wymagającego respiratora.

Terapia trwa do 10 dni i kosztuje w Wielkiej Brytanii ok. 5 funtów na pacjenta (25 zł). - Czyli uratowanie jednego życia to wydatek rzędu 35 funtów (173 zł). Ten lek jest powszechnie dostępny na całym świecie - stwierdził badacz.

Z badań wynika, że deksametazon nie pomaga osobom z łagodnymi objawami koronawirusa, które nie potrzebują pomocy w oddychaniu.

Po ogłoszeniu wyników badań zespołu z Uniwersytetu Oksfordzkiego brytyjski minister zdrowia zapowiedział, że deksametazon od wtorku będzie podawany pacjentom z COVID-19. - Ponieważ wcześnie dostrzegliśmy możliwe dobroczynne działanie leku, gromadziliśmy zapasy. Dysponujemy 200 tys. jednostek deksametazonu - oświadczył Matt Hancock.

Program "The recovery trial" trwa od marca. Badano m.in. skuteczność antymalarycznego leku zachwalanego przez prezydenta USA Donalda Trumpa, hydroksychlorochiny.