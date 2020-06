Rosja ma plan. Zejść do tysiąca nowych zakażeń dziennie w miesiąc

- Chciałabym, aby dobowa liczba nowych przypadków (zakażeń) w ogóle wynosiła zero. To jest wskaźnik, do którego dążymy. Mam jednak nadzieję, że potrzebujemy kolejnego miesiąca, aby osiągnąć pewien najniższy poziom - powiedziała Popowa, odpowiadając w programie „Wiadomości” na kanale Rossija 1 na pytanie, kiedy liczba nowych zakażeń zmniejszy się do tysiąca.

Poniżej dalsza część artykułu