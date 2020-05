Szwajcarzy w czasie pandemii: na początku nikt nie myślał o gospodarce

Dokładnie wzięli pod uwagę 929782 komentarze, które ukazały się na szwajcarskich stronach internetowych od 3 marca (tydzień po pojawieniu się pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem i dwa dni przed informacją o pierwszej ofierze śmiertelnej) do 25 maja. Konkretnie ukazały się na pięciu najczęściej czytanych portalach informacyjnych oraz na 491 popularnych kontach Szwajcarów (m.in. polityków) i szwajcarskich instytucji i organizacji na Twitterze.

Czy ważniejsze jest zdrowie czy gospodarka? Jak obywatele reagowali na działania władz federalnych, obostrzenia, a potem rozluźnienie? To analizowali badacze z ośrodka badań opinii publicznej Sotomo z Zurychu.

Zacznijmy od aktywności internautów. Na początku marca następuje wielki wzrost liczby komentarzy na wspomnianych portalach i kontach. Z poniżej 10 tysięcy dziennie w czasach przedkoronawirusowych do przeszło 40 tysięcy 12 marca. Był to dzień, gdy zaraza budziła najwięcej emocji, mimo że ofiary śmiertelne w Szwajcarii można było policzyć na palcach jednej ręki. W ostatnim dniu objętym badaniem było 1,9 tys. zmarłych, a liczba komentarzy spadła do poziomu sprzed zarazy.

Wspomnianego 12 marca ponad 10 procent wpisów na wszystkie tematy (czyli ponad 4 tysiące) wyrażało lęk o skutki zdrowotne koronawirusa.

Generalnie w pierwszej połowie marca wyróżniały się komentarze podkreślające troskę o zdrowie i przeżycie. Ich procentowy udział trochę spadł, gdy władze federalne (16 marca) ogłosiły stan sytuacji nadzwyczajnej, nakazały zamknięcie prawie wszystkiego, ale nadal znacznie przeważał nad komentarzami wyrażającymi troskę o gospodarkę i miejsca pracy.

„Na początku gospodarką prawie nikt się nie przejmował, potem to się zaczęło zmieniać, gdy się okazało, że kryzys koronawirusowy oznacza dla wielu firm ograniczenie czasu pracy, a dla wielu osób utratę zatrudnienia” - napisał w komentarzu do badań najważniejszy dziennik szwajcarski „Neue Zürcher Zeitung”. Najwięcej troski o miejsca pracy i stan szwajcarskiej gospodarki internauci wyrazili w komentarzach 18 kwietnia, trochę ponad miesiąc po wprowadzeniu lockdownu i zaraz po decyzji o luzowaniu.

Niedługo po tym jak Szwajcaria zaczęła się otwierać, znowu zmieniły się proporcje komentarzy, liczba tych zdrowotnych wzrosła, a gospodarczych spadła. Ostatnio prawie się wyrównały, minimalnie przeważały wpisy wyrażające lęki ekonomiczne.