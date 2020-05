Dlaczego Szwecja nie pomogła Włochom w walce z epidemią?

Gdy pandemia rozszalała się we Włoszech, kraj początkowo był pozostawiony samemu sobie. Potem jednak wiele się zmieniło i pomoc europejska ruszyła. Francja wysłała milion masek ochronnych, Rumunia – zespól lekarzy do pomocy w leczeniu pacjentów zakażonych COVID-19, Norwegia – pielęgniarki, Austria = 1,5 mln masek i 3 tys. litrów środków do dezynfekcji, Słowacja - 300 tys. masek i 500 litrów środków do dezynfekcji, Finlandia - 400 tys, euro. "Nawet Polska wysłała personel medyczny (15 lekarzy) do Włoch" – informowało szwedzkie radio Ekot.

Kiedy jednak w lutym ciężko dotknięte pandemią Włochy zwróciły się o międzynarodowe wsparcie w dostarczeniu im nieograniczonej ilości masek, by uporać się z falą pacjentów zakażonych koronawirusem, Szwecja odmówiła pomocy. Świadczy o tym mail przekazany przez Szwedzką Agencję Ochrony Ludności i Przygotowania na Sytuacje Awaryjne do kancelarii rządowej. W piśmie stwierdzono, że kraj "musi oszczędnie gospodarzyć zasobami którymi dysponuje", ponieważ różne regiony kraju zgłaszały, że borykają się z problemami zabezpieczenia dostaw sprzętu ochronnego i przygotowują się na jego deficyt.

Rzym przekazał prośbę poprzez europejski mechanizm ochrony cywilnej uruchomiony od 2001 r. Szwecja sama korzystała z tej formy wsparcia, gdy desperacko potrzebowała pomocy przy gaszeniu trudnych do okiełznania pożarów lasów dwa lata temu. Wtedy to Włochy ruszyły na ratunek, wysyłając samoloty gaśnicze, a Polska skierowała do Szwecji strażaków, których konwój wdzięczni mieszkańcy kraju witali oklaskami, o czym przypomina w czasach pandemii koronawirusa dziennik "Svenska Dagbladet".

Teraz duński think tank Europa zamieścił listę 21 krajów, które stanęły na wysokości zadania i wspierają się w miesiącach pandemii W zestawieniu think tanku brak jest jednak Szwecji, która pomocy nie oferowała, choć sąsiednie kraje jej nie skąpiły.

Wyjaśnień dlaczego Szwecja, która aspiruje do roli humanitarnego mocarstwa, nie pomagała ciężko dotkniętym epidemią koronawirusa krajom - Włochom czy Hiszpanii - w tym samym stopniu, co inni członkowie Wspólnoty, odniosła się minister spraw społecznych i zdrowia Lena Hallengren.

- Gdy Włochy zwróciły się do nas o pomoc w końcu marca, sami byliśmy w sytuacji przygotowywania nowych miejsc na oddziałach intensywnej terapii. Zasoby miały nam wystarczyć jedynie na kilka dni. Nie było możliwości udziału we współpracy właśnie wtedy - tłumaczyła. Minister dodała jednak, że różne kraje mogą wspierać inne w różny sposób. Szwecja np. finansuje Światową Organizację Zdrowia, jest płatnikiem netto do Unii (jej wkład finansowy jest większy, niż to co od niej otrzymuje - red.), co też stanowi formę dotacji - wyliczała minister.

Minister zaznaczyła również, że Szwecja walczyła przeciw zamykaniu granic i wprowadzaniu przeszkód i restrykcji w eksporcie, co znacznie utrudniło docieranie sprzętu i leków do europejskich krajów.

Szwecja wzięła też - i bierze nadal - udział w organizowaniu lotów repatriacyjnych dla obywateli UE - zaznaczyła minister. Do tej pory ściągnęła z Tunezji, Chile i Peru do ojczystych krajów 1500 osób. W sprowadzaniu osób, które z powodu pandemii utkwiły w podróży z dala od ojczyzny, uczestniczyła również Polska.