Nowa Zelandia w czwartek otwiera kina i restauracje

Teraz premier Jacinda Ardern poinformowała o dalszym łagodzeniu obostrzeń.

- Ogłaszam, że rząd uznał, iż jesteśmy gotowi przejść do poziomu 2 (obostrzeń w czterostopniowej skali, w której poziom czwarty jest najwyższy - red.), aby otworzyć gospodarkę, ale zrobimy to w sposób tak bezpieczny, jak to możliwe - poinformowała Ardern.

W otwartych przedsiębiorstwach obowiązywać będzie nowy reżim sanitarny, utrzymane mają zostać również reguły zachowania dystansu społecznego.

Szkoły mają zostać otwarte w Nowej Zelandii w przyszły poniedziałek, a bary - od 21 maja. Zgromadzenia publiczne będą ograniczone do 10 osób.

Granice kraju pozostaną zamknięte.

Rząd dokona przeglądu nadal obowiązujących obostrzeń za dwa tygodnie.

W ciągu ostatniej doby w Nowej Zelandii wykryto trzy nowe zakażenia koronawirusem - łącznie w tym kraju wykryto od początku epidemii 1147 zakażeń. 93 proc. zakażonych wróciło już do zdrowia.