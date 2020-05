Jadwiga Emilewicz: Śląsk polską Lombardią? Na razie nam nie grozi Fotorzepa, Jerzy Dudek

- Mamy do czynienia z konkretnymi zakładami pracy i transmisją od pracowników do ich rodzin. Wydaje się, że powinniśmy to opanować w sposób stosunkowo łatwy - mówiła o ognisku epidemii na Śląsku wicepremier Jadwiga Emilewicz.