Polsat kupił 200 tys. testów na koronawirusa 

To testy genetyczne potwierdzające obecność koronawirusa, takie, jak używane przez wszystkie laboratoria wykonujące badania urzędowe dla Ministerstwa Zdrowia. Wraz z testami zakupiono osiem zestawów urządzeń diagnostycznych tj. termocyklerów i systemów do automatycznej ekstrakcji wraz z testami genetycznymi i wszystkimi materiałami zużywalnymi potrzebnymi do przeprowadzenia 200 tysięcy badań potwierdzających. Są to kompletne zestawy diagnostyczne.

"Myślę, że w walce z koronawirusem najważniejsze jest testowanie, czyli identyfikacja ludzi zakażonych oraz ich izolacja. Dzięki temu możemy ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa, a na końcu tej drogi - wygrać z epidemią" – powiedział Zygmunt Solorz.

Testowaniem oraz diagnostyką zajmą się laboratoria wskazane przez Ministerstwo Zdrowia. Pierwsza partia testów oraz aparatury laboratoryjnej zostały już przekazane i dostarczone Ministerstwu Zdrowia. Wszystkie będą udostępnione do końca maja.