Macron: Za wcześnie by mówić czy pojedziemy na wakacje

- To co mogę powiedzieć to to, że ograniczymy podróże międzynarodowe, nawet w czasie letnich wakacji. Zostaniemy między Europejczykami i, w zależności od tego jak epidemia się rozwinie, być może nawet to trochę ograniczymy (chodzi o podróże po Europie - red.) - dodał Macron.

- Będziemy wiedzieć (więcej) na początku czerwca - podkreślił prezydent Francji.

11 maja Francja ma zacząć łagodzić przepisy zakazujące Francuzom oddalania się o więcej niż 100 km od ich miejsca zamieszkania.

We Francji wykryto jak dotąd ok. 170 tysięcy zakażeń koronawirusem. W wyniku COVID-19 zmarło tam ponad 25 tys. osób.