Koronawirus w Afryce mógłby dotknąć 44 mln ludzi AFP

W pierwszym roku koronawirus mógłby doprowadzić do śmierci od 83 tys. do 190 tys. ludzi w Afryce. Zakażonych mogłoby być od 29 do 44 mln, jeśli epidemia nie zostałaby opanowana - uważa Światowa Organizacja Zdrowia.