Dania: Salony fryzjerskie i szkoły nauki jazdy znów działają

Dania stopniowo łagodzi wprowadzone w ramach walki z koronawirusem restrykcje. 15 kwietnia otworzono przedszkola oraz szkoły dla uczniów do 11 roku życia.

W poniedziałek do pracy mogli wrócić drobni przedsiębiorcy i ich pracownicy. Władze wciąż apelują do mieszkańców o utrzymywanie dwumetrowych odstępów w miejscach publicznych. W mocy pozostaje zakaz zgromadzeń, a kawiarnie, restauracje, siłownie oraz centra handlowe pozostaną zamknięte do 10 maja, podobnie jak szkoły średnie.

- Zarezerwowałam wizytę, gdy tylko pojawiła się taka możliwość - powiedziała AFP Merete Soendergaard, jedna z pierwszych poniedziałkowych klientek salonu fryzjerskiego w Kopenhadze. W placówce obowiązują specjalne zasady - klienci muszą dezynfekować ręce, a na czas pobytu w zakładzie otrzymują jednorazowe fartuchy. Po wyjściu klienta powierzchnie i materiały w salonie są dezynfekowane.

W Danii potwierdzono 7711 przypadków koronawirusa, w tym 364 śmiertelnych.