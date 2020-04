Bielecki: Koronawirus - nowy Wietnam Ameryki

Dziś także świat patrzy z niedowierzaniem, jak koronawirus rzucił na kolana państwo, które do tej pory uważało się za najlepsze ze wszystkich. Nagle okazało się, że jego prezydent, i cała administracja, przez wiele tygodnik nie reagował na rozprzestrzeniania się choroby najpierw w Chinach a potem w Europie choć przykład nieszczęścia innych jasno wskazywał, co należy robić.

Donald Trump, który od początku prezydentury otoczył się najczęściej klakierami usuwając większość fachowców, nie miał u kogo zasięgnąć obiektywnej rady i jeszcze 4 marca mówił, że ten wirus to tylko “mała grypa”. A i dziś prezydent wspiera gubernatorów tych stanów, którzy chcą znieść blokadę życia społecznego, choć liczba zarażeń rośnie w zastraszającym tempie.

Zupełnie nieprzygotowana okazała się też służba zdrowia. Choć pochłania blisko 1/5 dochodu narodowego, proporcjonalnie dwa razy więcej, niż w Niemczech, nadal jest w stanie zapewnić tylko 1/4 testów, które są potrzebne, aby skutecznie walczyć z wirusem. 30 milionów Amerykanów, którzy nie mają ubezpieczenia, muszą płacić ok. 35 tys. USD za leczenie w wypadku zarażenia, i to gdy nie trzeba ich skierować na oddziały intensywnej terapii.

Waszyngton z przerażeniem odkrył, że w strategicznych magazynach znajduje się ledwie 1 proc. potrzebnych maseczek i kombinezonów ochronnych dla lekarzy zaś 95 proc. antybiotyków jest sprowadzanych z Chin.

Amerykanie zaczynają już rozliczać z tego swojego przywódcę. Średnia sondaży portalu RealClearPolitics daje przewagę sześciu punktów procentowych Joe Bidenowi nad Donaldem Trumpem w listopadowych wyborach prezydenckich. A to być może dopiero początek bo choć pracę straciło już 22 milionów Amerykanów a dochód narodowy kraju ma w tym roku załamać się o 6 proc., wyborcy dopiero zaczynają sobie uświadamiać, że dobry stan gospodarki z głównego atutu obecnego prezydenta będzie teraz jego zasadniczą słabością.

Biden, jeśli faktycznie wygra wybory, z pewnością powstrzyma zdecydowaną politykę zagraniczną Trumpa, które do pewnego stopnia była korzystna dla Polski. Pokazał swój ugodowy charakter wobec Rosji czy Chin już kiedy pracował z Barackiem Obamą. Teraz, gdy Ameryka będzie musiała wylizać swoje rany, ta ugodowość zapewne byłaby jeszcze większa. To powtórka prezydentury Jimmy'ego Cartera, tylko do kwadratu. Polska musi się na to przygotować.