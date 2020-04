Rzecznik rządu: Decyzje ws. gospodarki - w przyszłym tygodniu

Decyzje ws. kwestii gospodarczych, o których mówił rzecznik rządu, to ewentualne dalsze łagodzenie obostrzeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej wprowadzonych w związku z panującą w Polsce epidemią koronawirusa.

Rzecznik rządu zapowiedział, że dziś rząd przedstawi informacje na temat egzaminów. Uczniowie mają m.in. poznać dziś termin przełożonych egzaminów maturalnych. Informację na ten temat przekazać ma szef MEN Dariusz Piontkowski.

Jak powiedział Müller informacja ma być podana około południa.

Rzecznik rządu był też pytany o powszechne głosowanie korespondencyjne w wyborach prezydenckich.

- Z informacji jakie posiadam od wicepremier (Jacka) Sasina wszystkie przygotowania do głosowania korespondencyjnego idą dobrze. Obawy o ewentualne rozprzestrzenianie się choroby z tego powodu są wyssane z palca, bo to jest najbezpieczniejsza metoda głosowania jaka jest możliwa - mówił rzecznik i zaapelował jednocześnie do Senatu o jak najszybsze rozpatrzenie nowelizacji Kodeksu wyborczego umożliwiającej powszechne głosowanie korespondencyjne w wyborach prezydenckich.