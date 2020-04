Chiny: Trzy nowe zakażenia, 12 dzień bez zgonu na COVID-19

Liczba zgonów w wyniku COVID-19 od początku epidemii zwiększyła się jednak o jeden, po doliczeniu do niej jednego dodatkowego zgonu w Pekinie, który wcześniej nie był traktowany jak śmierć w wyniku zakażenia koronawirusem. Łącznie w Chinach w wyniku COVID-19 zmarły 4633 osoby.

Spośród trzech nowych zakażeń wykrytych w Chinach w ciągu doby dwa to zakażenia u osób przybywających do Chin spoza ich granic. Jedno zakażenie miało charakter lokalny - doszło do niego w graniczącej z Rosją prowincji Heilongjiang.

W Chinach stwierdzono też w ciągu doby 25 nowych przypadków bezobjawowego zakażenia koronawirusem (o pięć mniej niż dzień wcześniej). Łącznie pod obserwacją w Państwie Środka znajdują się obecnie 974 osoby, u których wykryto bezobjawowe zakażenie wirusem.

W Chinach kontynentalnych od początku epidemii zakażenie objawowe wykryto u 82830 osób.