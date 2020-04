Boris Johnson wrócił do pracy. Za wcześnie na zdjęcie ograniczeń

55-letni Boris Johnson wrócił na Downing Street prawie miesiąc po uzyskaniu dodatniego wyniku testu na koronawirusa. Premier Wielkiej Brytanii przez kilka dni przebywał na oddziale intensywnej terapii.

Jego rząd, partia i doradcy naukowi są podzieleni co do tego, jak i kiedy piąta co do wielkości gospodarka świata powinna zacząć wracać do działania, choćby w ograniczonej formie.

- Wrócił do pracy i jest pełen energii, czego się można było spodziewać - powiedział Edward Argar z resortu zdrowia.

Johnson ma w poniedziałek przewodniczyć rządowemu posiedzeniu ws. COVID-19, ale Argar już przed spotkaniem poinformował, że jest jeszcze za wcześnie na zniesienie ograniczeń.