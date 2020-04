USA: Model rozwoju epidemii się zmienia - ofiar będzie więcej AFP

Dr Chirs Murray, dyrektor Instytutu Wskaźników i Oceny Zdrowia (Institute for Help Metrics and Evaluation) na Uniwersytecie Waszyngtońskim w rozmowie z CNN poinformował, że zgodnie ze zaktualizowanym przez Instytut modelem rozwoju epidemii w USA w wyniku COVID-19 w Stanach Zjednoczonych umrze 74 tys. osób.