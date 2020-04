Korea Płd.: Pierwsza od lutego doba bez zakażeń w Daegu

W piątek w całej Korei Południowej stwierdzono 27 nowych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 - co oznacza spadek w stosunku do poprzedniego dnia (wówczas w Korei Południowej wykryto 39 zakażeń). To piąty dzień z rzędu, gdy liczba nowych zakażeń w tym kraju nie przekracza 60.

Szczyt epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Korei Południowej osiągnięto 29 lutego, gdy jednego dnia w kraju wykryto 909 zakażeń.

Liczba zgonów z powodu COVID-19 w ciągu ostatniej doby wzrosła o cztery, do 208.

Korei Południowej - jak podkreśla Reuters - po wybuchu epidemii stosunkowo szybko udało się wypłaszczyć krzywą zakażeń dzięki masowym testom na obecność koronawirusa (przebadano m.in. 200 tys. członków chrześcijańskiej sekty, w której świątyni w Daegu powstało pierwsze duże ognisko koronawirusa w Daegu) i środkom służącym zachowaniu dystansu społecznego.