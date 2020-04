Korea Płd.: Od czterech dni poniżej 60 nowych zakażeń na dobę

Spośród nowych przypadków zakażeń 13 to zakażenia do jakich doszło na terenie Korei Południowej. 10 wykryto przy monitorowaniu stanu zdrowia przybywających do Korei.

Wiceminister zdrowia podkreślił, że Korea Południowa "nie może osłabić czujności".

Kim Ganglip zaapelował do mieszkańców kraju, by unikali w Wielkanoc dużych zgromadzeń publicznych w związku z ceremoniami religijnymi.

W Korei Południowej wykryto jak dotąd 10423 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 i 204 zgony spowodowane COVID-19. 6973 zakażonych uznaje się już za osoby w pełni zdrowe.