Wszyscy uczniowie zaliczą rok szkolny w Hiszpanii AFP

Hiszpańska minister edukacji poinformowała, że z powodu kryzysu wywołanego przez pandemią koronawirusa, wszyscy uczniowie otrzymają promocję do kolejnej klasy. Tylko "bardzo wyjątkowe" okoliczności musiałyby spowodować, by ktokolwiek był zmuszony do powtórzenia roku.