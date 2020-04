Słowacja: Policja w domu opieki. Sprawdza, jak doszło do zakażeń

Nowy szef słowackiego rządu Igor Matović wezwał wcześniej do postawienia zarzutów przeciwko każdemu, kto czynnie lub przez zaniechanie doprowadził do wzrostu liczby zakażonych w domach opieki. Premier nie podał konkretnych dowodów, ale wyraził podejrzenie, że ??pracownik w domu opieki w Bratysławie mógł przywieźć koronawirusa z wakacji za granicą.

Słowacja odnotowała do soboty nieco ponad tysiąc przypadków zakażeń i 11 zgonów, spowodowanych COVID-19. Jeszcze do 14 kwietnia Słowacja miała oficjalnie tylko dwie ofiary śmiertelne i kilkaset zakażeń, co wiązano z małą liczbą przeprowadzanych testów.

Słowacja zalicza zgony jako związane z koronawirusem tylko wtedy, gdy nie ma innej udowodnionej przyczyny śmierci.

Opozycja krytykuje premiera za „dzielenie społeczeństwa” i oskarża o populizm, zamiast prowadzenia konstruktywnej polityki. Matović wyraził m.in. opinię, że zakażeni członkowie mniejszości romskiej mogą zarazić resztę populacji.