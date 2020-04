Czaputowicz o kwarantannie: Tygodnie, najwyżej miesiące

Polska utrzymuje póki co rygorystyczne zasady izolacji społecznej, ale jednocześnie szykuje się do organizacji w maju wyborów. Jak to można wytłumaczyć zagranicznym partnerom?

Unia Europejska uznaje, że jest to kompetencja państw. Są różne doświadczenia w tym zakresie. Francja zorganizowała wybory samorządowe 15 marca.

Macron uznał to jednak potem za błąd, z organizacji drugiej tury już zrezygnował…

Jednak wybory zostały przeprowadzone, i nikt nie podważa ich wyniku, chociaż zapewne możliwości prowadzenia kampanii były ograniczone, a frekwencja była znacznie niższa niż zwykle. Wybory przeprowadzono też w minioną niedzielę w Bawarii.

Ale wyłącznie korespondencyjnie.

Myślę, że było to dobre rozwiązanie, umożliwiło realizację procesu demokratycznego, a zarazem dało poczucie bezpieczeństwa społeczeństwu. Także frekwencja okazała się wysoka.

