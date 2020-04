Ministerstwo Środowiska: Od 3 kwietnia myśliwi nie mają wstępu do lasów Fotorzepa/ Roman Bosiacki

„Pojawiające się w mediach informacje, że wprowadzony zakaz wstępu do lasów nie obejmuje myśliwych, to nieprawda. Od 3 do 11 kwietnia myśliwi nie mogą organizować w lesie polowań ani – tak jak każdy inny obywatel – nawet przebywać w lasach” - poinformowało w wydanym komunikacie Ministerstwo Środowiska.