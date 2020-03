Turcja chce przeprowadzać 15 tys. testów na wirusa dziennie

Ankara - jak pisze "Hurriyet Daily News" - zamierza gwałtownie zwiększyć liczbę testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 przeprowadzanych w Turcji, co jest zgodne z rekomendacją WHO.

Celem władz Turcji jest doprowadzenie do sytuacji, w której codziennie przeprowadzanych będzie od 10 do 15 tysięcy testów.

Jak dotąd - jak poinformował minister Koca - w Turcji przeprowadzono ponad 10 tysięcy testów.

- Sądzimy, że ta liczba zwiększy się w nadchodzących dniach. Naszym celem jest przeprowadzanie 15 tysięcy testów dziennie - powiedział minister występując na forum parlamentu.

Turcja zwiększa też - z 25 do 36 - liczbę laboratoriów, w których można przeprowadzać testy na koronawirusa SARS-CoV-2.

Wkrótce w Turcji do użycia mają trafić też testy pozwalające na szybką, wstępną diagnozę osób podejrzanych o to, że są zarażeni koronawirusem. Testy mają trafić do kraju 20 marca.

W Turcji jak dotąd stwierdzono 354 przypadki koronawirusa SARS-CoV-2. Cztery zarażone nim osoby zmarły.