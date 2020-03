Ponad 1600 zarażeń wirusem w Afryce. Kwarantanna w RPA do 16 kwietnia

56 mln obywateli RPA ma pozostać w domach przez trzy tygodnie, poczynając od północy w czwartek do północy 16 kwietnia, aby "przeciwdziałać katastrofie".

Kwarantanną nie będą objęte osoby odpowiedzialne za kluczowe usługi - pracownicy ochrony zdrowia, policjanci i osoby odpowiedzialne za dystrybucję żywności i innych podstawowych produktów.

W RPA zamknięte zostaną natomiast wszystkie przedsiębiorstwa i sklepy, z wyjątkiem aptek, laboratoriów, banków, giełdy, supermarketów, stacji benzynowych i placówek ochrony zdrowia.

Mieszkańcy kraju będą mogli wychodzić z domów tylko do lekarza, by zakupić żywność, leki i inne podstawowe produkty oraz by pobrać świadczenia społeczne.

Przestrzegania zasad kwarantanny będą pilnować policja i wojsko.

RPA jest trzecim krajem w Afryce - po Rwandzie i Tunezji - który wprowadza ogólnokrajową kwarantannę.

W Republice Południowej Afryki liczba zarażeń wirusem w ciągu ośmiu dni zwiększyło się z 61 do 402.

Obecnie RPA jest afrykańskim krajem z największą liczbą wykrytych zachorowań na Covid-19 (choroba wywoływana przez koronawirusa).

Łącznie w Afryce koronawirusa wykryto u ponad 1600 osób, ponad 50 osób zmarło na tym kontynencie na Covid-19.

Poza RPA najwięcej zachorowań jest w Algierii (230) i Maroku (143).