Tajwan oskarża WHO o brak pomocy

Tajwan przestał być członkiem WHO, gdy w 1972 do ONZ przystąpiły Chiny.

Władze Tajwanu twierdzą, że trzymanie kraju z dala od WHO jest równoznaczne z igraniem życiem obywateli ich kraju. W odpowiedzi zarówno WHO, jak i Chin twierdzą, że Tajwan otrzymał potrzebną pomoc.

Szef ośrodka kontroli chorób na wyspie Chou Jih-haw przekazał, że już 31 grudnia napisał do WHO i Chin prośbę o informacje na temat nowo odkrytej epidemii w chińskiej prowincji Wuhan, w tym o informację, czy doszło do przenoszenia wirusa z człowieka na człowieka.

WHO potwierdziło, że otrzymał ten list, ale nie odpowiedziało na niego. Minister zdrowia Chen Shih-chung dodał, że władze kraju same podjęły decyzję o rozpoczęciu kontroli pasażerów przylatujących z Wuhan. 2 stycznie pracę rozpoczęło centrum operacyjne, co pozwoliło na ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa.