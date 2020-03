Kadyrow: Nie stosują kwarantanny? Powinni być zabici

Gdy potwierdzono pierwsze przypadki, w Czeczeni doszło do paniki. Wielu mieszkańców zaczęło w sklepach robić zapasy podstawowych produktów. W odpowiedzi władze narzuciły kontrole cen i rynku. Zapowiedziano, że zarówno kupujący, jak i właściciele sklepów, mogą być zatrzymani za nieprzestrzeganie przepisów.

Do zakażenia mieszkańców Czeczenii doszło prawdopodobnie podczas pielgrzymki do Mekki.

Do środy Rosja odnotowała 658 przypadków koronawirusa. Władze Czeczeni, gdzie zachorowały trzy osoby, podjęły stanowcze kroki, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.

Koronawirus SARS-CoV-2, znany wcześniej jako 2019-nCoV po raz pierwszy pojawił się w Wuhan prawdopodobnie w połowie listopada 2019 roku.

Pierwszym dużym ogniskiem epidemii koronawirusa był targ z owocami morza w Wuhan, który władze zamknęły 1 stycznia w związku z rozpowszechnianiem się choroby.

Na początku stycznia władze Chin oficjalnie przyznały, że zachorowania w Chinach powoduje nowy wirus z rodziny koronawirusów - wirusów odzwierzęcych (inne znane wirusy z tej rodziny to m.in. SARS i MERS).

Istnieje hipoteza, że wirus przeniósł się ze zwierząt na człowieka w wyniku jedzenia mięsa dzikich zwierząt: nietoperzy, węży lub łuskowców.

Objawy COVID-19, choroby wywoływanej przez koronawirus to gorączka, kaszel, ból mięśni, osłabienie. W ponad 80 proc. przypadków przebieg choroby jest łagodny i przypomina przebieg grypy. WHO szacuje śmiertelność nowego koronawirusa na poziomie ok. 3,4 proc. (w przypadku grypy - 0,1 proc.).

W grupie podwyższonego ryzyka w związku z epidemią koronawirusa są osoby starsze lub cierpiące na choroby przewlekłe. Zarażenie się wirusem ma natomiast zwykle bardzo łagodny przebieg u dzieci.