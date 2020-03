Wielka Brytania: Dwa lata więzienia za celowe kasłanie na ratowników

- Postawię sprawę jasno: To jest przestępstwo i trzeba z tym skończyć - zapowiedział.

W Wielkiej Brytanii napaść na pracowników służb ratowniczych są karane do dwóch lat więzienia. Za inne rodzaje napaści przewidziana jest kara do sześciu miesięcy. Jeśli jednak okaże się, że do zdarzenia doszło na tle rasowym lub religijnym, kara może również być podniesiona do dwóch lat.