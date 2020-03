Singapur: 6 miesięcy więzienia za stanie blisko siebie

Osoby łamiące nakaz zachowania dystansu wobec innych osób w miejscach publicznych w Singapurze, muszą liczyć się z grzywną w wysokości do 10 tysięcy singapurskich dolarów (ok. 7 tys. dolarów USA) lub karą do sześciu miesięcy więzienia.

