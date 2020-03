Rząd Węgier ograniczy mieszkańcom kraju swobodę poruszania się

Rząd Węgier chce doprowadzić do dalszego zmniejszenia liczby kontaktów społecznych, które obecnie zmniejszyły się już do 10 proc. w stosunku do sytuacji sprzed wybuchu epidemii.

Na Węgrzech koronawirusa SARS-Cov-2 wykryto 300 przypadków koronawirusa SARS-CoV-2. 10 osób u których wykryto Covid-19, chorobę wywoływaną przez koronawirusa, zmarło.