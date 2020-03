Opozycja o zmianie Kodeksu wyborczego: Po trupach do władzy

PiS za wszelką cenę szykuje się do wyborów 10 maja. Jest 2 w nocy. Poza żadnym trybem chcą zmienić Kodeks wyborczy. Wbrew regulaminowi, wychodząc poza zakres przedłożenia. pic.twitter.com/EaNTLPA5wP

"PiS za wszelką cenę szykuje się do wyborów 10 maja. Jest 2 w nocy. Poza żadnym trybem chcą zmienić Kodeks wyborczy. Wbrew regulaminowi, wychodząc poza zakres przedłożenia" - ocenił Borys Budka.

"Świry. Tylko po to żeby w nocy zmienić kodeks wyborczy" - napisał Sławomir Neumann.

"Kolejny raz PiS powtarza swoje „nocne manewry”. Na sali posiedzeń czy zdalnie przepycha rozwiązania, które maja dać mu więcej władzy. Teraz zmienić chce kodeks wyborczy. Ktoś kto narazi życie Polaków robiąc wybory podczas epidemii zapłaci za to wynikiem." - napisał Maciej Gdula.

"Wczoraj Naczelna Rada Lekarska wystąpiła do premiera o wprowadzenie stanu klęski i przełożenie terminu wyborów, ze względu na zagrożenie zdrowia Polaków. W odpowiedzi PiS, podczas nocnych głosowań, naruszając prawo, zmienia kodeks wyborczy. Chcą iść po trupach do władzy." - w ten sposób do propozycji PiS odniósł się Jan Grabiec.

"Wybory odbędą się 10 maja. Nie będzie debat, nie będzie kampanii, Andrzej Duda będzie nam wciskany od rana do nocy przez ostatnie tygodnie w mediach rządowych. To oczywiście nie jest przypadek, niektórzy się spodziewali. PiS zmienia kodeks wyborczy na miesiąc przed wyborami..." - uważa Artur Dziambor.

"Organizowanie wyborów w trakcie epidemii to przepis na tragedię. Kto tego nie rozumie, jest idiotą. Kto rozumie, a mimo to prze do takiego rozwiązania - będzie mieć krew na rękach." - napisał Adrian Zandberg.