Szymon Hołownia: Przesunięcie daty wyborów to zły pomysł

W związku z kolejnymi przypadkami zakażeń koronawirusem w Polsce, pojawiają się głosy w sprawie przesunięcia daty wyborów prezydenckich.

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker powiedział dziś rano, że obecnie taki scenariusz nie jest analizowany.

- To zły pomysł, ale może będzie konieczny, natomiast w tej chwili takiej konieczności nie widać. To jest moim zdaniem mało prawdopodobne - ocenił w rozmowie z Radiem Zet Szymon Hołownia.

- Przesuwanie wyborów to jest broń atomowa. To jest naprawdę coś bardzo poważnego, co zdestabilizuje nam cały system. Ja niestety boję się o naszych rządzących, bo oni już wielokrotnie pokazywali, że są w stanie wykorzystywać różne sytuacje do jakichś politycznych celów, czy tutaj taki czynnik się nie pojawi. Chcę wierzyć, że nie i że zrobimy wszystko, żeby – dopóki się da – te wybory w tej dacie utrzymać - dodał kandydat w wyborach prezydenckich.