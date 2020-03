Czego dowiedzieliśmy się dotychczas o wirusie z Wuhan?

Dlaczego wybuchła epidemia?

Zarazek żył sobie na nietoperzach. Czemu zaraził człowieka? Wirus jest dobrze przystosowany do zarażania ludzi. Cząstka wirusa nie wpada do organizmu człowieka jak do worka. Aby wniknąć do komórki potrzebuje receptora by się do niego przyczepić. Ten wirus wykorzystuje w tym celu wypustki na cząstce, które wiążą się z enzymem konwertującym angiotensynę (ACE2) obecnym na powierzchni komórek. Układ białek wirusa pasuje do struktury enzymu i to dopasowanie, choć nie idealne, warunkuje przyczepienie się wirusa do ludzkiej komórki i wprowadzenie materiału genetycznego zarazka do wnętrza, czyli zarażenie człowieka.

By choroba się rozprzestrzeniała w populacji, poza wrażliwością na zakażenie, potrzebna jest odpowiednia reprodukcja wirusa. Chodzi o liczbę osób jaką średnio zaraża jeden chory przy założeniu, że wszyscy są wrażliwi na wirusa. Badania wskazują, że jedna osoba przekazuje wirusa SARS-CoV-2 2,2 do 3,5 osobom. A te kolejnym, co daje postęp geometryczny: 1, 3, 9, 27, 81, 243,... itd. Istnieją jednak ludzie „superzakaźni”, którzy przekazują wirusa więcej niż 10 innym osobom. Patogen wyizolowany od takich osób nie jest inny, więc to cechy człowieka czynią go wyjątkowo skutecznym w przekazywaniu dalej wirusa, choć nie wiadomo co jest tego powodem.

Okres od od zarażenia do wystąpienia objawów waha się od 2 do 14 dni, średnio trwa 5 dni, zaś średni czas kiedy zaczyna zarażać to 4 dni, czyli osoba chora rozsiewa wirusa już przed wystąpieniem pierwszych objawów. Z punktu widzenia epidemiologii ważne są osoby niechorujące, które stanowią źródło zakażenia. Nie wiadomo jednak jak duży jest udział w transmisji pacjentów bezobjawowych. W Chinach zidentyfikowano 900 bezobjawowych przypadków wśród 72 tys., jednak grupa ta to ludzie, którzy zgłosili się do szpitala. Nie potrafimy oszacować jak wielu jest takich ludzi w populacji.