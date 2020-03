Zielona Góra: Pacjent "zero" wyleczony. Wkrótce opuści szpital

Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce potwierdzono w Zielonej Górze. Pacjent "zero" wkrótce opuści szpital. "Z wielką przyjemnością informujemy, iż kolejne wyniki pacjenta "zero", które przyszły w dniu dzisiejszym są negatywne. To oznacza, że możemy go uznać za wyleczonego i w dniu jutrzejszym wypisać do domu" - czytamy na Facebooku Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. „Życzymy mu nie tylko dalszego zdrowia, ale również spokoju! Niech ta informacja będzie światełkiem w tunelu do którego wszyscy wjechaliśmy! - podkreślono.

