Korea Południowa: Połowa zarażonych to członkowie sekty. Lider przeprasza

W Korei Południowej liczba zarażonych na koronawirusa gwałtownie wzrosła. Łącznie odnotowano ponad 4000 przypadków, z czego ponad połowa to osoby związane z Kościołem Jezusa Shincheonji.

Władze stolicy złożyły do prokuratury oskarżenie przeciwko 12 liderom sekty. Zarzuca im się m.in. zabójstwo, wyrządzenie szkody i naruszenie ustawy o chorobach zakaźnych.



- Nie podjęli oni żadnych działań, aby zachęcić członków do aktywnej współpracy z organami służby zdrowia w celu ograniczenia dalszemu rozprzestrzenianiu się COVID-19 - przekazały władze Seulu. Burmistrz miasta Park Won-soon uważa, że podjęcie działań mogłoby w znacznym stopniu ograniczyć liczbę zarażonych.

Prokuratura podejmie decyzję, czy zostanie wszczęte śledztwo w sprawie członków sekty. Lider Lee Man-hee oświadczył, że chciałby przeprosić w imieniu członków Kościoła.

Wybuch epidemii wśród członków Shincheonji rozpoczął się od 61-letniej kobiety, która 10 lutego miała gorączkę, ale wzięła udział w co najmniej czterech nabożeństwach w Daegu - czwartym co do wielkości mieście kraju i epicentrum jego wybuchu. Dopiero później zanim została zdiagnozowana.

Shincheonji została założona w 1984 roku. Liderzy twierdzą, że Lee Man-hee w dniu sądu weźmie ze sobą do nieba 144 tys. osób.