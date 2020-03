Koronawirus przy granicy Polski. Czwarty przypadek w Czechach

Wiadomo, że 55-latka była niedawno we Włoszech. Mieszkała w tym samym hotelu, co inny obywatel Czech, u którego koronawirusa stwierdzono w niedzielę. Kobieta wróciła do kraju w piątek. Skarżyła się na gorączkę, dreszcze, bóle mięśni i kaszel. Pozostaje w izolacji. Według zastępcy czeskiego ministra zdrowia, stan chorej nie jest poważny.

Trwa badanie próbek pobranych od innych obywateli Czech, u których istnieje podejrzenie koronawirusa. Według czeskiej telewizji, wyniki badań 28 osób mają być znane we wtorek. Wcześniej badania wykluczyły chorobę u 211 Czechów.

Na całym świecie liczba osób, które zachorowały na koronawirusa wynosi obecnie 90888. Zmarło 3116 osób. Epidemia wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę Covid-19 rozpoczęła się w grudniu 2019 r. w Wuhan w prowincji Hubei w Chinach.