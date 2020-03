Michał Gramatyka o koronawirusie w Polsce: Polecam spokój i opanowanie

Michał Gramatyka, poseł Platformy Obywatelskiej i szef sztabu organizacyjnego Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, odniósł się do sytuacji, mówiąc, że „musiało się to zdarzyć”. - To na pewno gdzieś tam zmieni strategię sztabów i będzie wymagało jakiegoś dostosowania się do tej sytuacji.

- Polecam spokój i opanowanie - podkreślił. - Nie sądzę, nie dajmy się zwariować - tak odpowiedział na pytanie o to, czy należałoby zakazać spotkań z kandydatami na prezydenta. - Po prostu trzeba pamiętać o tych wszystkich zasadach, które choćby promuje Ministerstwo Zdrowia. Ale tych zasadach, które są również jakimś elementem odpowiedzialnego podejścia do życia, do czystości - zaznaczył.