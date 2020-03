PILNE: Koronawirus dotarł do Polski. Potwierdzony przypadek w Zielonej Górze

9.26

Na środę w województwie lubuskim - w Żaganiu i w Gorzowie Wielkopolskim - zaplanowano ćwiczenia służb, które przeprowadzą jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Będą to ćwiczenia z rozstawiania namiotów służących do wsparcia procesu segregacji osób zgłaszających się do szpitali z podejrzeniem koronawirusa.

9.20

Chińska Komisja Zdrowia Publicznego poinformowała, że ślady koronawirusa SARS-CoV-2 znaleziono w kale i moczu pacjentów - informuje "South China Morning Post". Oznacza to, że kał i mocz osób chorych może być źródłem zarażenia się wirusem.

9.15

W dwóch bydgoskich szpitalach odbędą się dziś ćwiczenia z udziałem straży pożarnej.



Są organizowane na wypadek, gdyby wystąpiła konieczność uruchomienia dodatkowych powierzchni pod badanie osób z podejrzeniem bądź zakażeniem #koronawirushttps://t.co/cKeGQ6sfSX — Metropolia Bydgoska (@Metropolia_BDG) March 4, 2020

9.07

Mężczyzna, u którego stwierdzono koronawirusa, wyjechał na karnawał do Nadrenii Północnej-Westfalii, do miejscowości Heinsberg. W powiecie Heinsberg wykryto już 68 zakażeń .

9.00

O godz. 18 zbierze się rządowy zespół zarządzania kryzysowego - od dziś będzie się gromadzić codziennie w celu koordynacji działań.

8.58

Bank Światowy uruchomił pierwsze 12 mld dolarów na pomoc krajom w likwidacji skutków epidemii wirusa z Chin. EBC pracuje nad mechanizmem pożyczania pieniędzy firmom, które ucierpiały z powodu epidemii.

8.56

Pierwszy przypadek #koronawirus w Polsce. Proszę o spokój i rozsądek. Apeluję ponownie do @AndrzejDuda o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Działajmy w tej sprawie ponad podziałami. — Robert Biedroń (@RobertBiedron) March 4, 2020

8.55

Osoby, chcące opuścić irańskie miasto Kom, będą poddane kwarantannie, jeśli mają gorączkę lub wykazują symptomy zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 - podał w środę irański rząd.

8.42

Nastolatki z Polic pod Szczecinem NIE MAJĄ #koronawirusa. Wyniki badań dotarły do szpitala i są negatywne. Decyzja o zakończeniu kwarantanny w dwóch internatach w ciągu najbliższych godzin @RMF24pl — Aneta Łuczkowska (@aneta_l) March 4, 2020

8.41

Iran tymczasowo zwolnił z więzień 54 tysięcy osadzonych w ramach walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa - informuje BBC. Władze bały się, że ogniska wirusa powstaną w zatłoczonych więzieniach.

8.39

Obecnie na świecie zarejestrowano 93 tys. 160 przypadków zakażeń. Zmarło 3 tys. 198 osób.

8.22

Szumowski poinformował, że w tej chwili w Polsce jest 79 oddziałów zakaźnych, na których przygotowane jest 3 tys. łóżek.

8.18

Minister zdrowia po raz kolejny przypomniał, że objawy zakażenia koronawirusem przypominają objawy grypy oraz że w 80 proc. przypadków choroba ma przebieg łagodny. Zaapelował o zachowanie zdrowego rozsądku.

8.15

Szumowski podziękował służbom sanitarnym za bardzo sprawne działanie.

8.10

Sam chory czuje się dobrze. Minister zdrowia poprosił o uszanowanie jego prywatności, nie podał szczegółów dotyczących jego tożsamości. Jedynie, że jest to mieszkaniec woj. lubuskiego, który przyjechał z Niemiec i nie jest z grupy szczególnie wysokiego ryzyka - nie jest seniorem.

8.08

Pacjent został przewieziony do szpitala uniwersyteckiego w Zielonej Górze specjalną karetką. Szumowski podkreślił, że po potwierdzeniu pozytywnego wyniku próbki prawidłowo zadziałały wszystkie procedury.

8.07

Szumowski poinformował, że wszystkie osoby, które miały kontakt z pacjentem, zostały poddane kwarantannie.

Minister @SzumowskiLukasz w #MZ: Mamy pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce. Wszystkie procedury zadziałały prawidłowo. Pacjent przebywa w Zielonej Górze.

Wszystkie osoby, które miały kontakt z zakażonym pacjentem zostały objęte kwarantanną. pic.twitter.com/xy9BOAy6Qb — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 4, 2020

Pacjent, który wrócił z zagranicy poczuł się źle i zgłosił się telefonicznie do lekarza pierwszego kontaktu. Ten, oceniając ryzyko zakażenia, polecił mu skontaktować się ze służbami sanitarnymi.

8.05

Informacja o pierwszym przypadku koronawirusa w Polsce została oficjalnie potwierdzona przez ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego podczas konferencji prasowej.