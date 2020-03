Koronawirus w Królestwie Smoka. Bhutan zakazuje turystom wjazdu AFP

Władze Królestwa Bhutanu poinformowały o pierwszym w tym kraju potwierdzonym przypadku koronawirusa. Chory to 76-letni obywatel USA, który przybył z Indii. W związku ze sprawą przez co najmniej dwa tygodnie turyści nie będą mogli przyjeżdżać do Bhutanu.