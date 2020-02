Ojciec zabrany na kwarantannę, dziecko zmarło. Dymisje w Chinach

Dowiedz się więcej: WHO: Koronawirus zagrożeniem globalnym

Wymagający stałej opieki 16-latek przez tydzień przebywał sam, ponieważ jego ojciec został poddany przymusowej kwarantannie z powodu epidemii koronawirusa. Jak podały miejscowe władze, przed opuszczeniem miejsca zamieszkania mężczyzna - jedyny opiekun niepełnosprawnego - prosił członków rodziny, władze wioski oraz miejscowych lekarzy, by zajęli się jego dzieckiem w czasie jego nieobecności.

Jak wynika z najnowszych danych chińskiej Komisji Zdrowia Publicznego, w Chinach koronawirusa stwierdzono u 17205 osób. Liczba ofiar wirusa w Państwie Środka wzrosła do 361.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła międzynarodowy stan pogotowia w związku z epidemią koronawirusa z Wuhan zastrzegając, że w związku z sytuacją nie ma powodu, by stosować środki niepotrzebnie utrudniające międzynarodowe podróże i handel.

Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus zaznaczył, że głównym powodem decyzji jest sytuacja nie w Chinach, lecz poza nimi. - Naszą największą obawą jest zdolność wirusa do rozprzestrzenienia się do państw ze słabszymi systemami opieki zdrowotnej, które są nieodpowiednio przygotowane do radzenia sobie z nim - dodał. Zaapelował o przyspieszenie prac nad rozwojem szczepionek, terapii i diagnostyki związanych z koronawirusem.