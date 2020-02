U Polaków z Wuhan nie stwierdzono koronawirusa

- We wtorek w godzinach wieczornych zakończyliśmy badanie materiału pobranego od trzydziestu pacjentów, którzy w niedzielę wrócili z Chin, z miejscowości Wuhan. W żadnej z badanych próbek nie stwierdziliśmy obecności koronawirusa - powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska na specjalnej konferencji prasowej.

- Oznacza to, że tych trzydziestu pacjentów, którzy znajdują się w Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, na dziś nie jest nosicielami koronawirusa - dodał.

- Stan zdrowia tych osób jest dobry. Nie mamy żadnych niepokojących sygnałów, że wykazują objawy infekcji - zapewnił. Poinformował, że badania zostaną powtórzone pod koniec tygodnia. Do tego czasu pacjenci pozostaną w szpitalu.

W niedzielę do Polski przyleciało 30 Polaków ewakuowanych wojskowym samolotem z Wuhan. Pasażerowie trafili do szpitala klinicznego we Wrocławiu na obserwację. Jak wcześniej informował Kraska, koronawirusa wykryto w Belgii u osoby ewakuowanej z Chin wraz z Polakami.