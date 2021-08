Kim Dzong Un znów straszy bronią atomową

Od września 2018 roku był on zamknięty. Oddany do użytku w 1965 roku reaktor kilkakrotnie zamykano i uruchamiano, w zależności od tego, jak komuniści oceniali rozwój swych stosunków z USA.

Na razie jednak północ Półwyspu Koreańskiego ucierpiała z powodu ogromnej suszy. Według wywiadu z Seulu zmusiło to władz do rozdawania ludności ryżu z wojskowych rezerw. Ale żadna katastrofa naturalna nie powstrzymała do tej pory Pjongjangu przed zbrojeniami.

– Broń (nowe ładunki jądrowe – red.) daje Korei Północnej atut. Jeśli masz 30 głowic zamiast 20, to masz więcej argumentów w negocjacjach, do których ewentualnie może dojść – twierdzi amerykański analityk z Korei Robert Kelly, który mimo wszystko uważa, że to, co obecnie się dzieje, jest związane z perspektywą rozmów amerykańsko-koreańskich.