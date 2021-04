Korea Północna: Kim wzywa do "forsownego marszu". Nawiązuje do czasów głodu AFP

Przywódca Korei Północnej, Kim Dzong Un, wezwał działaczy partyjnych do podjęcia kolejnego "forsownego marszu" pełnego "pracy i poświęcenia" - informują północnokoreańskie media państwowe. To nawiązanie do kryzysu w Korei Północnej na początku lat 90-tych, gdy w wyniku klęski głodu zginęło w tym kraju nawet ok. 3 mln osób - informuje Reuters.