Korea Płn. i Chiny zapewniają się o przyjaźni

Północnokoreańska agencja informacyjna KCNA podała we wtorek, że przywódca kraju, Kim Dzong Un, wezwał do wzmocnienia "jedności i współpracy" z Chinami wobec wyzwań stwarzanych przez "wrogie siły".

W odpowiedzi prezydent Xi w wiadomości przekazanej Kim Dzong Unowi miał opisać dwustronne relacje Korei Północnej z Chinami jako "wartościowe" dla obu krajów i zobowiązał się do wniesienia nieokreślonego wkładu w celu osiągnięcia pokoju i stabilności na Półwyspie Koreańskim.

Xi miał też zobowiązać się do "zapewnienia mieszkańcom obu krajów lepszego życia". Niektórzy analitycy oceniają, że jest to zapowiedź przekazania przez Chiny pomocy Korei Północnej - obejmującej dostawę do tego kraju żywności i nawozów.