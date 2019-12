Partia Kim Dzong Una rozpoczęła posiedzenie. Nowa polityka wobec USA?

Posiedzenie nie jest wielkim zaskoczeniem, ponieważ już na początku grudnia Pjongjang zapowiadał, iż „w drugiej połowie miesiąca” dojdzie do piątej sesji plenarnej od czasu kongresu partii w 2016 roku. KCNA informowała wówczas, że Komitet Centralny wykorzysta to spotkanie do „dyskusji i zdecydowania w kluczowych kwestiach, zgodnie z potrzebami rozwoju rewolucji koreańskiej i zmianą sytuacji w kraju i za granicą”.

Nie wiadomo, o czym dokładnie dyskutuje obecnie Partia Pracy Korei, ale podczas poprzednich posiedzeń dochodziło do roszad na kluczowych stanowiskach, w tym promowania lub degradacji urzędników do potężnego Biura Politycznego i departamentów partii w kraju. Jednak biorąc pod uwagę termin spotkania, przypadający kilka dni przed noworoczną przemową Kim Dzong Una oraz zbliżającym się terminem ultimatum przywódcy reżimu dla USA - zdaniem ekspertów posiedzenie będzie skoncentrowane na sformułowaniu nowej polityki zagranicznej, przede wszystkim w stosunku do Waszyngtonu.

Kim Dzong Un już w kwietniu zapowiedział, że „poczeka do końca roku na to, by USA stały się bardziej elastyczne”. - W kwestii sytuacji na Półwyspie Koreańskim i w regionie panuje obecnie stagnacja. Dochodzimy do punktu krytycznego, po którym wszystko może wrócić do pierwotnego stanu, ponieważ USA przyjęły jednostronne stanowisko w złej wierze w czasie niedawnego drugiego szczytu Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej z USA (chodzi o szczyt z udziałem Kima i Donalda Trumpa w Hanoi z lutego tego roku) - mówił przywódca Korei Północnej.



