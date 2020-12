„Bratnia pomoc” Rosji dla Republiki Środkowoafrykańskiej

O wysłaniu swoich oddziałów do jednego z najbiedniejszych i zarazem najniebezpieczniejszych państw świata Rosjanie dowiadują się z francuskich mediów. Rzecznik rządu w Bangi Ange Maxime Kazagui poinformował w poniedziałek wieczorem agencję AFP, że Moskwa już wysłała kilkuset żołnierzy i ciężką broń. Na wniosek Republiki Środkowoafrykańskiej (RŚA) swoich żołnierzy do kraju wysłała również Rwanda.

Nie jest jednak tajemnicą, że władze w Bangi korzystają z usług rosyjskich najemników z prywatnej firmy wojskowej Wagnera. Oficjalnie nie jest ona organizacją rządową, ale nieoficjalnie jest sterowana przez rosyjski wywiad wojskowy, a na jej czele stoi emerytowany podpułkownik GRU Dmitrij Utkin. To prawdopodobnie ich miał na myśli środkowoafrykański MSZ w komunikacie, z którego wynikało, że o bezpieczeństwo procesu wyborczego mają zadbać „przyjaciele i bracia z Rosji i Rwandy". Współpraca jest na tyle zaawansowana, że rosyjscy najemnicy chronią nawet pałac prezydenta Touadéry , a jego doradcą ds. bezpieczeństwa jest obywatel Rosji Walerij Zacharow. Środkowoafrykański przywódca mówił nawet pod koniec zeszłego roku o potrzebie utworzenia rosyjskiej bazy wojskowej, Rosja to przemilczała.

– To nie jest Sudan, gdzie tworzymy naszą bazę, bo ma ważne geopolityczne położenie. Nie ma potrzeby tworzenia bazy wojskowej w Republice Środkowoafrykańskiej. Obecna współpraca jest wystarczająca. W zamian rosyjskie korporacje otrzymały dostęp do złóż złota. To zwykły biznes – mówi „Rzeczpospolitej" Siergiej Markow, rosyjski politolog sympatyzujący z Kremlem.